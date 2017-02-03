Писатель Михаил Крупин представит нижегородцам книгу стихов «Два слова о полку»

Михаил Владимирович Крупин родился в 1967 году в г. Горьком. В настоящее время живёт и работает в Москве. Писатель, драматург, режиссёр. Окончил радиофизический факультет ННГУ имени Лобачевского, Высшие литературные курсы при Литинституте имени Горького, учился на Высших сценарно-режиссёрских курсах. Финалист «Русского Букера» (1995), Премии «За возрождение России» в номинации «Лучшее литературное произведение» (2005). Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. Шишкова (2006), Международной литературной премии имени Нефедьева (2001).

Автор пяти книг прозы, вышедших в издательствах «Нижний Новгород», «АСТ» (Москва) и «Вече» (Москва).

Написанная им в соавторстве с Михаилом Задорновым пьеса «Святослав» поставлена в «Независимом театре» Ростова-на-Дону . Новая пьеса «Прибытие в Каракорум», об Александре Невском, принята к постановке во Владимирском областном театре драмы. Публиковался в журналах «Юность», «Москва», «Наш современник», «Литературная учеба», «Воин России», в «Литературной газете», «Новой газете», газете «Российский писатель» и других периодических изданиях.

Участники встречи смогут поговорить с писателем о литературе, поэзии, кино, о русском языке и русской истории, такой, какая она предстаёт перед нами в сегодняшнем кино, на сцене, в литературе.