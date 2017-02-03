Пилот легкомоторного самолёта совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту

11:11 — 01.02.2017

 Юлия Полякова


Пилот легкомоторного самолёта совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту. И выяснилось, что у него нет ни пилотского удостоверения, ни сертификата лётной годности на судно. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура, завершившая расследование инцидента.

Вынужденная посадка произошла из-за обледенения конструкций воздушного судна и неблагоприятных метеоусловий - усиления ветра и ухудшения видимости. Без документов, которых, как оказалось, у пилота нет, полёты запрещены. Нижегородский транспортный прокурор направил в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода иск о запрете владельцу самолета эксплуатировать воздушное судно марки Сessna 182 T до их получения. А в Управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО направили материалы для возбуждения административного дела о правонарушении правил безопасности эксплуатации воздушных судов и совершении незаконного полета.

Теги: Транспорт

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