Первый в России профориентационный лагерь для молодежи с инвалидностью откроется в области

10:25 — 21.04.2017

 Олег Папилов

Первый в России профориентационный лагерь для молодежи с инвалидностью откроется в области

10:25 — 21.04.2017

 Олег Папилов


В Нижегородской области в сентябре откроется первый в России профориентационный лагерь для молодых людей, имеющих инвалидность. Он будет носить название «Ритм». В роли организаторов выступили региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» и центр творческой реабилитации «Ирис».

В течение нескольких дней более 150 молодых людей будут посещать занятия и тренинги ведущих региональных и российских экспертов в различных отраслях промышленности, науки, сельского хозяйства, информационных технологий. Занятия будут составлены таким образом, что в них смогут участвовать как юноши и девушки, имеющие инвалидность, так и те, у кого её нет.

Специальности, которым будут обучать «ритмовцев», входят в число наиболее востребованных и перспективных. Среди экспертов, которые уже подтвердили свое участие в качестве спикеров и преподавателей — представители бизнес-элиты, ведущие тренеры, известные общественные деятели.

Сейчас стартует первый этап — отбор участников. Записаться на первую смену «Ритма» могут молодые люди и девушки, которым на 1 сентября 2017 года уже исполнится 18 лет.

Теги: Общество

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