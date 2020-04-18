Первый Межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Хит-парад» пройдет в Дзержинске. Победители примут участие в гала-концерте в День Победы в Нижнем Новгороде.

Конкурс состоится в пятницу, 21 апреля, в 10.00 в Дзержинске на сцене Дворца культуры химиков.

Участниками станут самодеятельные творческие коллективы и солисты по направлению «Эстрадный вокал» в возрасте от 6 до 55 лет из Нижегородской области и других регионов России.

Второй день конкурсного прослушивания состоится 22 апреля во Дворце культуры Перевоза.

Вход свободный.