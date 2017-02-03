Первый фестиваль детских студий Хабенского пройдет в Нижнем Новгороде

Первый фестиваль детских студий, основанных актёром Константином Хабенским, «Малая сцена Большой жизни» пройдёт в Нижнем Новгороде с 3 по 5 марта.

В рамках фестиваля будут представлены постановки семи студий имени Хабенского из семи городов России: Уфы, Челябинска, Перми, Казани, Воронежа, Новосибирска и, конечно же, Нижнего Новгорода. Нижегородская студия представит спектакль «Ногов ковчег».

Впервые за время существования федерального детского проекта Константина Хабенского несколько его студий соберутся вместе и покажут свои лучшие спектакли. В качестве актёра выйдет на сцену в нескольких спектаклях и сам Хабенский.

Фестиваль пройдет сразу на четырёх площадках — в кремлёвском концертном зале, в Театре юного зрителя, на сцене Дома актёра, и в центре культуры «Рекорд», где будут проходить не только спектакли, но и будут показаны мастер-классы , а также откроется пресс-центр .

Часть собранных от продажи билетов средств будет направлена на благотворительные проекты для детей и поддержку самих студий.

Программа фестиваля:

3 марта 19.00 Кремлёвский концертный зал. Открытие фестиваля (без антракта) 1 акт. «Ногов ковчег» (г. Нижний Новгород) 2 акт. «Хахачу» (г. Уфа) — с участием Константина Хабенского

4 марта 15.00 Дом актёра «Перелистывая страницы» (г. Казань) — сучастием Константина Хабенского 15.00 Рекорд «Блокада» (г. Пермь) 19.00 Рекорд «Папа, я люблю тебя» (г. Челябинск) — с участием Константина Хабенского 19.00 Дом актёра «Я могу ошибаться, но…» (г. Воронеж)

5 марта 9.30–11.30 Рекорд Мастер-классы 12.00 Рекорд «Я умираю от любви» (г. Уфа) 17.00 ТЮЗ Закрытие фестиваля. «Жить на Севере…» (г. Новосибирск).