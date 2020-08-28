Первые пять «бережливых поликлиник» откроются в Нижегородской области до конца года

В городской поликлинике №17 Московского района Нижнего Новгорода комиссия министерства здравоохранения региона проверила работу первой «открытой регистратуры» в регионе. Создание «открытых регистратур» проходит в рамках проекта «Бережливая поликлиника».



В поликлинике №17 на первом этаже размещён «Стол справок», где специалист даёт первичные консультации по маршрутизации пациентов согласно причине посещения. Регистратура стала «открытого типа» – в отдельном помещении расположены столы регистраторов, оснащённые компьютерами, рядом с которыми стоят стулья для пациентов. Оформление обращений пациентов происходит в электронном виде. Для ожидающих своей очереди пациентов в помещении регистратуры создана зона ожидания с диванами. Для хранения медицинских карт выделено изолированное помещение.По словам главного врача поликлиники Людмилы Симончук, знакомые всем окошки в регистратуру и разделительные стекла уходят в прошлое.- Раньше в регистратуре пациенты выстраивались около них в очередь – сегодня они ожидают общения с медицинским регистратором, сидя на диванчиках, и напрямую общаются со специалистом. С введением нового порядка время записи на прием составляет 3-4 минуты. По словам самих пациентов, все стало быстрее, удобнее и доброжелательнее. В поликлинике также ведётся работа по созданию call-центра, в котором будет установлен многоканальный телефон для записи на приём к специалистам, вызова врача на дом. Это позволит пациентам получать всю необходимую информацию без отвлечения работников регистратуры на ответы на звонки. Преобразования коснулись и отделения медицинской профилактики, - сказала главный врач.Кстати, такие же регистратуры, как в поликлинике №17, скоро появятся во всех взрослых и детских поликлиниках региона.Гуманитарный психолог Константин Барановский считает, что именно регистратура – самое больное место в наших поликлиниках.- Можно сколько угодно бороться с дефицитом врачей, закупать оборудование, вкладывать миллионы рублей в ремонт. Но если не налажена работа самого первого звена, с которого начинается взаимодействие учреждения и пациента или, проще говоря, предоставление услуги, ничего не изменится: те, кому позволяют средства, будут ходить в частные центры, остальные по старинке ругаться в очередях. Кто-то и вовсе будет до последнего откладывать визит к участковому терапевту или узкому специалисту. Потому что иногда проще на «скорой» доехать и лечь в больницу, чем дождаться карточки в регистратуре, - отметил эксперт. - Надеюсь, всё это уходит в прошлое. И поликлиника №17 в Московском районе не станет первой и сразу последней, победившей старую советскую очередь.Напомним, что «Открытые регистратуры» создаваются в рамках проекта «Бережливая поликлиника», цель которого – ускорить процесс диагностики и лечения, чтобы человек находился в поликлинике как можно меньше времени.- Уже в этом году проект «Бережливая поликлиника» будет внедрён в трёх медучреждениях Нижнего Новгорода: детской поликлиникй №39, поликлинике городской клинической больницы №12, взрослой поликлинике №7, а также в двух поликлиниках области – в Сергачской и Сосновской центральных районных больницах, - сообщила начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяна Егорова