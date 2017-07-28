Первые 35 компаний уже подписали соглашение о членстве в IT-кластере

14 сентября 2017 года на Нижегородской ярмарке в рамках работы VI Международного бизнес-саммита губернатор Валерий Шанцев принял участие в пленарном заседании «Цифровая экономика: вызовы и перспективы».



«С момента принятия государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» прошло чуть больше месяца. И сегодняшний наш Бизнес-саммит является одним из первых мероприятий, где разговор о цифровой экономике мы ведём уже через призму принятого документа», - заявил глава региона. В своем докладе Валерий Шанцев обозначил потенциал нижегородского региона по наиболее важным аспектам государственной программы.



«Одним из целевых показателей программы является увеличение выпускников ВУЗов по специальностям, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями. Речь идет о высококвалифицированных инженерах и программистах, способных генерировать научные и прикладные прорывные идеи и создавать новые технологии. В 2017 году в Нижегородской области было подготовлено более 1,6 тысяч выпускников ВУЗов и учреждений среднего профобразования по IT-специальностям», - пояснил губернатор.



Говоря о научных объектах, которые могут выступать в качестве центров компетенции по большинству сквозных цифровых технологий, обозначенных в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», Валерий Шанцев привел в качестве примера Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, НИИ Суперкомпьютерных технологий, специализирующийся на высокопроизводительных вычислениях, «Здесь открыта «Лаборатория аддитивных технологий и проектирования материалов». В лаборатории разработана первая в мире полиметаллическая 3D-аддитивная машина, являющаяся прототипом серийной специализированной установки, - пояснил Шанцев. - В настоящее время решается вопрос о создании на базе вышеназванной лаборатории - Нижегородского регионального центра аддитивных технологий. Этот центр помимо фундаментальных и прикладных исследований будет осуществлять внедрение таких технологий и подготовку их кадрового сопровождения. Заинтересованность в совместной работе с создаваемым центром уже выразили Госкорпорация «Ростех», Госкорпорации «Росатом», Концерн «Алмаз-Антей», Объединенная авиастроительная компания».



Шанцев напомнил, что на сегодняшний день в Нижегородской области работают более 700 IT-компаний, в числе которых крупные производственные центры в сфере IT, крупные центры исследований и разработок. Свои представительства в регионе имеют наиболее авторитетные российские и международные IT-компании. В свою очередь, офисы нижегородских фирм работают в Москве, крупных городах России и за рубежом. Основные компетенции ведущих нижегородских IT-компаний сосредоточены в сфере разработки программного обеспечения для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта, информационной безопасности, интернета вещей и промышленного интернета, машинного зрения, решений для телекома, для повышения производительности труда, технологии блокчейна. «При этом Нижегородская область обладает серьезным экспортным потенциалом в сфере информационных технологий, прежде всего - в разработке программного обеспечения. Сегодня нижегородский софт экспортируется примерно в 30 стран мира», - пояснил глава региона.



Говоря о создании нижегородского IT-кластера, губернатор заявил, что первые 35 компаний уже подписали соглашение о членстве в IT-кластере. Согласно стратегии его развития - к 2021 году в нём должно работать не менее 300 компаний. Основная задача IT-кластера – создать цепочки кооперации между ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей и средними и малыми IT-компаниями для совместного производства конечных продуктов, конкурентоспособных на российском и международном рынках.



По данным регионального мининформа, в отличие от большинства других структур, создаваемых с целью обеспечения условий для ускоренного развития высокотехнологичных отраслей, нижегородский IT-кластер не предполагает строгой привязки его членов к какой-либо территории, зданию и т.п. В его основе - модель виртуального присутствия. Компания может быть из любого региона России или из-за рубежа, но обязательное условие – её филиал или подразделение должны быть зарегистрированы в Нижегородской области.



«В Нижнем Новгороде во все сферы жизни активно внедряются передовые информационные технологии. Наш город стал первым в России, где на всех станциях метро можно платить за проезд банковскими картами. В апреле возможность безналичной оплаты появилась в нижегородском метро и на канатной дороге, а уже сегодня мы запускаем этот проект в наземном транспорте: в автобусах, трамваях и троллейбусах. Большое спасибо нашим партнерам, потому что с такими технологиями Нижний Новгород становится еще более комфортным для жителей и более привлекательным для гостей нашего города», - добавила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко по итогам заседания.



«Сегодня была интересная дискуссия по работе в социальных сетях в рамках пленарного заседания на Международном бизнес-саммите. Открытость и прозрачность в социальных сетях - это цифровая экономика, она уже дает инвестиции и увеличивает продажи. Надеюсь, мои слова помогут кому-то пересмотреть свои взгляды и больше делиться с подписчиками своими успехами и новостями», - добавил один из участников пленарного заседания, и.о. Постоянного представителя главы Удмуртской республики при Президенте РФ Михаил Хомич. «Бизнес-саммит в Нижнем Новгороде - это «про бизнес» и «для бизнеса». Формат саммита ежегодно успешно сочетает в себе конгрессную и выставочную части. Все участники, независимо от статуса, получают шанс заявить о себе и своем проекте. Интересная практика, с точки зрения привлечения инвестиций. По итогам работы выставки, выпускается каталог, который служит инструментом продвижения проектов в течение целого года после саммита. С большим удовольствием поделился опытом Удмуртской Республики по поддержке предпринимателей», - заявил Хомич.





Ранее глава государства Владимир Путин призвал участников IT-сектора создавать отечественные аналоги иностранного программного обеспечения и внедрять его в тех сферах, которые непосредственно связаны с обеспечением безопасности государства. «Надо стараться своих программистов «подтаскивать». По поводу безопасности есть вещи критически важные для государства, для жизнеобеспечения отдельных отраслей и регионов. И если вы будете все время в таком же объеме таскать и железо, и программное обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится», - отметил Президент страны в беседе с IT-специалистами.

