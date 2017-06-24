«Первую народную медицинскую премию» вручили нижегородским врачам

Итоги единственной в России медицинской премии, победителей которой определяют сами пациенты, подведены в Нижегородской области. В этом году за самых профессиональных врачей региона в рамках «Первой народной медицинской премии-2017» проголосовали четверть миллиона нижегородцев

21 июня в ТЮЗе состоялась торжественная церемония награждения победителей «Первой народной медицинской премии-2017». Социальный проект реализуется на территории Нижегородской области с 2013 года при поддержке губернатора Валерия Шанцева и регионального министерства здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, «Народная медицинская премия» позволяет выразить пациентам свою благодарность, признательность медицинским работникам. «Такой проект - единственный в России, поэтому он поддерживается уже министерством здравоохранения Российской Федерации», - сказала Ирина Переслегина.Как отметил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, правительство продолжает приобретать современное оборудование для больниц и поликлиник, мощное развитие получают высокие технологии оказания медпомощи – это помогает врачам более профессионально выполнять свою работу. «Но важно понимать, что дорогостоящее оборудование не стоит ломаного гроша, если на нем не работают высококлассные специалисты. Необходимо находить эти «звездочки» среди врачей, рассказывать о них людям, ставить в пример», - заявил Евгений Люлин.В 2017 году основная тема премии – борьба с болезнями системы кровообращении. Голосование за лучших медицинских работников проходило с 17 марта по 15 июня по 11 основным и 2 специальным номинациям: врач-терапевт, врач-педиатр; врач скорой медицинской помощи; врач-акушер-гинеколог; врач аллерголог-иммунолог; врач кардиолог, врач детский кардиолог, врач-ревматолог; врач-хирург, врач-детский хирург; врач сердечно-сосудистый хирург; врач-нейрохирург; врач-уролог, врач-детский уролог-андролог; врач-невролог; врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, а также медицинская сестра (любая специальность) и "Социальное призвание" (спецноминация для СМИ и социальных проектов). Генеральным партнером премии выступает АО "Нижфарм" (входит в Группу STADA). вице-губернатор Нижегородской области Евгений ЛюлинПо словам организаторов, с каждым годом интерес нижегородцев к премии растет. За пять лет количество пациентов, проголосовавших за любимого доктора, выросло с 8 до 262 тысяч человек, число медучреждений увеличилось более чем в два раза (с 47 до 120).