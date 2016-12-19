Первенство области среди юниоров и молодёжи по русским шашкам прошло в Нижнем Новгороде

Первенство области среди юниоров и молодёжи по русским шашкам прошло в ДЮСШ № 17 Нижнего Новгорода.

В группе молодёжи (спортсмены 1994–1997 годов рождения) победил Михаил Полозюк, набравший 5,5 очка из 8, вторым стал Никита Стариков (4,5), третьим – Фёдор Родионов (4). Среди юниоров (1998–2000 г.р.) первенствовал Виталий Еголин (5,5), серебро завоевал Дмитрий Сиротин (4,5), бронзу – Влад Чеченин (3,5).

У девушек в соревнованиях приняли участие четыре спортсменки, одна из которых – в молодёжной возрастной группе, а трое в юниорской. Естественно, что все они стали призёрами соревнований. А места в ходе кругового турнира распределились следующим образом: 1. Елизавета Егорова (3 очка). 2. Надежда Фёдорова (2) . 3. Александра Гущева (1). 4. Лидия Корнилова (0).