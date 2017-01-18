Первая выставка музея городского транспорта откроется в Дзержинске

Первая выставка музея городского транспорта откроется в Дзержинске. Она получила звучное название «Трамвай в Дзержинске, России, мире». Выставка создана инициативной группой «Дзержинцы за общественный транспорт». Её открытие состоится 19 января в 15:00 по адресу город Дзержинск, ул. Пожарского, дом 1 (библиотека имени Зои Космодемьянской) .

Экскурсии с демонстрацией действующих экспонатов — каждое воскресенье в 15:00. В будние дни возможно ознакомление с экспозицией выставки без экскурсий.

Выставка рассказывает об истории трамвая не только в Дзержинске, но и в других городах России и мира. Познакомитесь с моделями трамваев разных стран и эпох. Услышите трамвайные звонки и увидите самые старые из известных билеты на электрический трамвай в России. Сможете ознакомиться с работой салонной кассы времён СССР.

Многие экспонаты выставки были отреставрированы инициативной группой в 2016 году. Некоторые только ещё ожидают восстановления. Коллекция музея постоянно пополняется.