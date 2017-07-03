Перспективы сотрудничества Нижегородской области и Великобритании обсудят завтра в Кремле

4 июля в 10:00 в Нижегородском кремле директор департамента внешних связей региона Ольга Гусева встретится с делегацией посольства Великобритании в РФ во главе с министром-советником по вопросам торговли, науки и климата Джонатаном Брентоном. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках визита в Нижегородскую область делегация Посольства также встретится с руководством вузов и Торгово-промышленной палаты.Кстати, по данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2016 года товарооборот между Нижегородской областью и Великобритании составил 44,9 млн долларов, что на 29,3% выше показателя 2015-го. Таким образом, эта страна заняла 26-е место среди 143 государств-внешнеторговых партнёров региона.