Персональная выставка произведений художника Юрия Кузякина откроется в Нижнем Новгороде

Персональная выставка произведений члена Союза художников России Юрия Кузякина, посвящённая 85-летию со дня его рождения, откроется в Выставочном комплексе 3 февраля. В экспозицию войдут около 100 живописных и графических работ художника.

Юбилейная выставка Юрия Ивановича Кузякина предоставляет зрителям возможность вновь увидеть и оценить художественный талант мастера. Собранные воедино произведения разных лет дают цельное представление о творчестве автора, а также позволяют определить место его живописи в истории Нижегородского искусства второй половины ХХ - начала ХХI веков.

Юрий Иванович родился в 1931 году. Окончил Горьковское художественное училище в 1958 году. С 1980 года является членом Союза художников России. Постоянный участник городских, областных, республиканских и межрегиональных выставок. Многие его работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом, а так же в музеях Нижнего Новгорода и городов Поволжья.