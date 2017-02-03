Персональная выставка произведений художника Юрия Кузякина откроется в Нижнем Новгороде

Персональная выставка произведений художника Юрия Кузякина откроется в Нижнем Новгороде

09:47 — 31.01.2017

 Ольга Севрюгина

Персональная выставка произведений члена Союза художников России Юрия Кузякина, посвящённая 85-летию со дня его рождения, откроется в Выставочном комплексе 3 февраля. В экспозицию войдут около 100 живописных и графических работ художника.
Юбилейная выставка Юрия Ивановича Кузякина предоставляет зрителям возможность вновь увидеть и оценить художественный талант мастера. Собранные воедино произведения разных лет дают цельное представление о творчестве автора, а также позволяют определить место его живописи в истории Нижегородского искусства второй половины ХХ - начала ХХI веков.
Юрий Иванович родился в 1931 году. Окончил Горьковское художественное училище в 1958 году. С 1980 года является членом Союза художников России. Постоянный участник городских, областных, республиканских и межрегиональных выставок. Многие его работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом, а так же в музеях Нижнего Новгорода и городов Поволжья.

Теги: Культура

Материалы по теме:

31.01.2017

Моно-спектакль в исполнении Народного артиста России Валерия Никитина состоится в Литературном музее

Это трогательная история не оставляют равнодушными детей и взрослых.

30.01.2017

Впервые в Нижегородском Цирке будет показана программа «Цирковые легенды».

Премьера программы состоится в Нижегородском цирке 28 января.

27.01.2017

Михаил Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде кинофестиваль

Руководители Нижнего Новгорода поддержали эту идею и предложили приурочить возможный фестиваль к 150-летию Максима Горького.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.