Перерывы в телевещании ожидаются в Нижнем Новгороде

В связи с проведением ремонтных работ в Нижнем Новгороде ожидаются кратковременные отключения теле- и радиоэфира 16 и 18 января. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

16 января с 02:00 до 04:59 ожидаются перерывы трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2); с 02:00 до 11:45 аналоговых каналов «Первый канал», «Россия 1», «Петербург-5 канал» и радиостанций «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM». С 08:00 до 11:00 будет ограничено вещание радиостанции «Серебряный дождь».

Также по информации филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» после проведения профилактических работ 16 января сигналы телеканала "Россия 1" и его дублей, предназначенные для распространения в сетях аналогового и цифрового вещания, будут подаваться в формате 16:9 ("SD 16:9 anamorphic", уровень звукового сопровождения минус 23 LUFS). Изображение в 16:9 заполняет экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку.

18 января с 02:00 до 10:00 (МСК) ожидаются перерывы трансляции аналоговых каналов «Матч ТВ», «Домашний», «РЕН-ТВ», «Ю», «Звезда», «Disney» и радиостанции DFM. До 14:00 (МСК) будет ограничено вещание аналоговых каналов «ННТВ», «ТНТ», «ТВ 3», «ТНТ-4», «Пятница» и радиостанции «Love Radio». Также в утренние часы приостановится трансляция аналоговых каналов «Россия К», «Россия 24», «СТС», «ТВ Центр», «Че» и радиостанции «Наше радио».