Пенсионерам и инвалидам Вачского района рассказали о доступности госуслуг

В ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района" прошёл Информационный день. Мероприятие было ориентировано на повышение юридической грамотности и обеспечение доступности госуслуг. Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости населения Нижегородской области.

Участники мероприятия получили всю необходимую информацию о порядке получения причитающихся им льгот, пособий, компенсаций. Представители центра занятости населения Вачского района ознакомили присутствующих с положением на рынке труда, рассказала о востребованных профессиях, а также ответила на все интересующие вопросы.