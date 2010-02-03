Пенсионерам и инвалидам Вачского района рассказали о доступности госуслуг

12:22 — 07.02.2017

 Полина Кульбякина


В ГБУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района" прошёл Информационный день. Мероприятие было ориентировано на повышение юридической грамотности и обеспечение доступности госуслуг. Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости населения Нижегородской области.

Участники мероприятия получили всю необходимую информацию о порядке получения причитающихся им льгот, пособий, компенсаций. Представители центра занятости населения Вачского района ознакомили присутствующих с положением на рынке труда, рассказала о востребованных профессиях, а также ответила на все интересующие вопросы.

Теги: Губерния

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