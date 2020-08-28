Пенсионер из Кстова чуть не убил своего обидчика на заправке

Кстовская городская прокуратура обвиняет 68-летнего жителя области в покушении на убийство. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, на автомобильной заправке у ранее судимого пенсионера возник конфликт с потерпевшим. Злоумышленник проследил за обидчиком и около его дома выстрелил мужчине в живот из обреза. Полагая, что тот получил смертельное ранение и его смерть неизбежна, пенсионер скрылся.Однако он не учёл, что после произведённого выстрела часть дробового заряда попала в поясничный ремень потерпевшего, что уменьшило его поражающую силу. Благодаря указанному обстоятельству, а также своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.Уголовное дело направлено в суд, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.