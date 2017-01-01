Пени за неуплату налога на имущество за 2015 год не будут начисляться до 1 мая 2017 года

13:42 — 27.01.2017

 Ольга Гогуленко


Пени за неуплату налога на имущество за 2015 год не будут начисляться до 1 мая 2017 года. С такой инициативой Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области совместно с депутатом ГосДумы Владимиром Пановым обратились к губернатору и депутатам Заксобрания области.

Чтобы дать жителям нашей области время разобраться в новых правилах исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, а также в качестве дополнительной поддержки. Инициатива была рассмотрена и 26 января 2017 года депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях закон "Об установлении срока начисления пени за просрочку исполнения обязанности по уплате налога на имущество физических лиц".

Таким образом, для налогоплательщиков создаются более удобные условия. При этом обязанность граждан платить налоги в срок не отменяется. На транспортный и земельный налоги, срок уплаты которых также истёк 1 декабря прошлого года, отсрочка начисления пени не распространяется.

Напомним, что с января 2015 года в Нижегородской области налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости объекта недвижимости.

Теги: Общество

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