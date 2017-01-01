Пени за неуплату налога на имущество за 2015 год не будут начисляться до 1 мая 2017 года
Пени за неуплату налога на имущество за 2015 год не будут начисляться до 1 мая 2017 года. С такой инициативой Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области совместно с депутатом ГосДумы Владимиром Пановым обратились к губернатору и депутатам Заксобрания области.
Чтобы дать жителям нашей области время разобраться в новых правилах исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, а также в качестве дополнительной поддержки. Инициатива была рассмотрена и 26 января 2017 года депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях закон "Об установлении срока начисления пени за просрочку исполнения обязанности по уплате налога на имущество физических лиц".
Таким образом, для налогоплательщик
Напомним, что с января 2015 года в Нижегородской области налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой, а не инвентаризационн
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