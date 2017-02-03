Павловский автомобилист получил судимость за отказ пройти исследование на алкоголь
Павловский автомобилист получил судимость за отказ пройти исследование на алкоголь. Его уже лишали прав за пьяную езду.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, жителя Павлова в июне 2014 года за пьяный руль оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Будучи привлечённым к административной ответственности, 28-летний павловчанин снова попался, и на этот раз было возбуждено уголовное дело. С предъявленным обвинением подсудимый согласился. Суд наказал его обязательными работами сроком на 120 часов и лишил водительских прав на два года.
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