Павловский автомобилист получил судимость за отказ пройти исследование на алкоголь

10:06 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Павловский автомобилист получил судимость за отказ пройти исследование на алкоголь. Его уже лишали прав за пьяную езду. 

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, жителя Павлова в июне 2014 года за пьяный руль оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Будучи привлечённым к административной ответственности, 28-летний павловчанин снова попался, и на этот раз было возбуждено уголовное дело. С предъявленным обвинением подсудимый согласился. Суд наказал его обязательными работами сроком на 120 часов и лишил водительских прав на два года.

Теги: Транспорт

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