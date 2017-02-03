Павловский автомобилист получил судимость за отказ пройти исследование на алкоголь. Его уже лишали прав за пьяную езду.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, жителя Павлова в июне 2014 года за пьяный руль оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Будучи привлечённым к административной ответственности, 28-летний павловчанин снова попался, и на этот раз было возбуждено уголовное дело. С предъявленным обвинением подсудимый согласился. Суд наказал его обязательными работами сроком на 120 часов и лишил водительских прав на два года.