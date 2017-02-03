Павловских кур проверят на наличие антибиотиков

14:07 — 30.01.2017

 Полина Кульбякина


Управление Роспотребнадзора исследует продукцию ООО Птицефабрика «Павловская» на предмет наличия в ней антибиотиков. Поводом для проверки станут поступившие от АНО «Роскачество» материалы, касающиеся обнаружения в павловских курах антибиотиков тетрациклиновой группы. Об этом сообщается на сайте нижегородского Управления Роспотребнадзора.

Всего в минувшем году региональный Роспотребнадзор провел 161 исследование продуктов на антибиотики, и ни в одном из случаев опасных веществ обнаружено не было. Продукция птицефабрики «Павловская» за этот период исследовалась на содержание антибиотиков в различных аккредитованных лабораториях 11 раз и все результаты соответствовали установленным требованиям.

Всего же с 2008 года Роспотребнадзор выявил всего 10 положительных находок, или 0,4% от общего количества проб. Вся нестандартная продукция была снята с реализации и утилизирована, нарушители понесли административную ответственность.

Теги: Общество

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