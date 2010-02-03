Пассажиропоток нижегородского аэропорта в январе вырос на 11%

Аэропорт Стригино в январе 2017 года обслужил на 11% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года: 48 539 против 43 550. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Драйвером роста остались внутренние линии: в январе аэропорт обслужил 46 555 человек, что на 16% больше, чем в прошлом году. Рост числа пассажиров произошел за счет развития существующих направлений – Москва, Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург. Лидиром по абсолютному приросту пассажиров стала Москва.

Объем перевезенного багажа также вырос. В январе 2017 года нижегородский аэропорт перевез 408 тонн грузов, что на 16,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако стоит отметить, что пассажирский багаж стал легче. Вес одного места снизился на 300 г – с 8,5 кг до 8,2 кг.