Пассажир выпал из маршрутки в Нижнем Новгороде. Здоровью 39-летнего мужчины причинён тяжкий вред. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

ДТП произошло в районе дома № 174 по проспекту Гагарина. Водитель маршрутки, не убедившись, что двери закрыты, начал движение. Пассажир выпал из салона. У мужчины вывих стопы с разрывами, переломы. В отношении 49-летнего водителя возбудили уголовное дело.