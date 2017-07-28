Пассажир чуть не до смерти напугал водителя троллейбуса в Нижнем Новгороде

Инцидент произошёл в троллейбусе №4, ехавшем по улице Лескова в Автозаводском районе областного центра. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, пассажир, недавно освободившийся из колонии, вдруг увидел в салоне человека, перед которым у него карточный долг.

Позже мужчина признался полицейским, что испугался за свою жизнь. Он попросил кондуктора вызвать полицию и спрятался в кабине водителя. Когда прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, странный пассажир сам вышел из кабины и направился к ним. Водитель троллейбуса сообщила стражам порядка, что угроз в её адрес мужчина не высказывал.

Проводится проверка.