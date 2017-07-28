Паспорт регионального проекта по оздоровлению Волги будет разработан к ноябрю 2017 года 13:43 — 12.09.2017 pravda-nn.ru



«Паспорт регионального проекта по оздоровлению Волги будет разработан в Нижегородской области к ноябрю 2017 года», - об этом заявил на очередном заседании общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области министр Арсений Дряхлов. Дряхлов проинформировал членов совета о том, что Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ в декабре 2016 года поставил задачу по сохранению Волги. Для этого подготовлен к утверждению паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» - «Оздоровление Волги» - и план мероприятий.



«Главный фактор, негативно влияющий на состояние Волги, - сброс неочищенных сточных вод. Основные мероприятия направлены на сокращение сброса. Паспорт указанного проекта согласован минэкологии Нижегородской области совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ. Письмо о согласовании проекта паспорта направлено в Минприроды России», - сообщил Арсений Дряхлов. По словам министра, кроме федерального проекта, в субъектах федерации бассейна Волги будут разрабатываться и региональные проекты, паспорта которых должны быть подготовлены к ноябрю 2017 года. «Эта работа проводится совместно с органами местного самоуправления. Кроме того, от представителей общественного совета мы ждем активного участия в разработке плана мероприятий приоритетного проекта в регионе», - подытожил Арсений Дряхлов.



Ранее со ссылкой на замгубернатора Нижегородской области Александра Байера сообщалось, что «выбросы сточных вод в Нижегородской области планируется сократить в девять раз по итогам реализации федеральной программы по оздоровлению Волги».



Напомним, что в ходе совещания 8 августа 2017 года в Волгограде о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что до 2021 года планируется завершить строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. Ранее губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о недопустимости повышения уровня Чебоксарского водохранилища до 68-ой отметки. В качестве альтернативы Валерий Шанцев назвал «строительство низконапорного гидроузла в Балахнинском районе», что «позволит решить проблемы судоходства на Волге на участке между Нижним Новгородом и Городцом».

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