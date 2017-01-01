Парня с наркотиками задержали на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. Наряд Росгвардии заметил слишком весёлую компанию.

Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России, сержант Тарлан Ахмедов и рядовой Юрий Камко обратили внимание на группу молодых людей, которые громко смеялись и бурно жестикулировали, при этом координация движений у них была явно нарушена. На требование предъявить документы молодые люди отреагировали неадекватно, агрессивно. Их доставили в отдел полиции. У одного из них обнаружили два пакетика с порошком. Оказалось, что это наркотики общей массой два грамма.