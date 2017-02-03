Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ стали лауреатами и дипломантами конкурса «Инженер года-2016»

Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ стали лауреатами и дипломантами Все российского конкурса «Инженер года-2016 ». Организатором конкурса выступил Российский союз научных и инженерных общественных объединений.

По результатам второго тура звание лауреата конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональны е инженеры» присвоено пяти сотрудникам, по версии «Инженерное искусство молодых» — двум.

По результатам первого тура решением жюри по версии «Профессиональны е инженеры» звание «Профессиональны й инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено четырем сотрудникам ядерного центра. Дипломом победителя первого тура по версии «Инженерное искусство молодых» награждены пять работников РФЯЦ-ВНИИЭФ .

Награждение дипломантов и лауреатов пройдет в Москве, в Зале инженерной славы Российского союза научных и инженерных общественных объединений 20 и 22 февраля.