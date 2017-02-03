Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ стали лауреатами и дипломантами конкурса «Инженер года-2016»
Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса «Инженер года-2016». Организатором конкурса выступил Российский союз научных и инженерных общественных объединений.
По результатам второго тура звание лауреата конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры» присвоено пяти сотрудникам, по версии «Инженерное искусство молодых» — двум.
По результатам первого тура решением жюри по версии «Профессиональные инженеры» звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено четырем сотрудникам ядерного центра. Дипломом победителя первого тура по версии «Инженерное искусство молодых» награждены пять работников РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Награждение дипломантов и лауреатов пройдет в Москве, в Зале инженерной славы Российского союза научных и инженерных общественных объединений 20 и 22 февраля.
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