Отобраны победители губернаторской программы поддержки местных инициатив 16:43 — 13.04.2017 pravda-nn.ru

По результатам заседания конкурсной комиссии отобраны победители губернаторской программы поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

За 5 лет количество районов области, участвующих в программах поддержки местных инициатив, увеличилось в десять раз (с 5 до 52).

«В текущем году в проекте участвовали все муниципальные образования Нижегородской области, в том числе Нижний Новгород и Дзержинск. Жители области подали 502 заявки, выиграли 303 заявки, это порядка 57% от общего числа», — отметил заместитель губернатора Роман Антонов.

Общая стоимость всех проектов — 420,7 млн рублей. Из них вклад муниципальных образований — 131,2 млн руб. (или 31,20%), вклад населения — 49 млн руб. (или 11,64%), вклад спонсоров — 40,5 млн руб. (или 9,63%).

Для того, чтобы увеличить количество поддержанных заявок, Валерий Шанцев принял решение выделить еще порядка 70 млн на реализацию программы.

«Мы с самого начала предусмотрели в бюджете 200 млн рублей, но мы смогли удовлетворить далеко не все заявки, поэтому я принял решение увеличить объем средств по итогам наполнения бюджета. Если есть инициатива людей, если есть их желание, то надо искать возможности им помочь», — заявил губернатор.

«Это, пожалуй, одна из самых успешных региональных программ. Взаимодействие жителей и власти прекрасно отлажено, решаются вопросы, которые определяют сами жители», — подчеркнул депутат ГосДумы РФ от Нижегородской области Владимир Панов.

Напомним, что суть губернаторской программы по поддержке местных инициатив проста: глава поселения проводит собрания граждан, на которых определяются приоритетные для поселения проблемы (решение которых находится в ведении поселения); выбирается одна из них наиболее важная; определяется сумма, которую население готово собрать для софинансирования проекта. Выбирается инициативная группа, которая совместно с работниками органов местного самоуправления поселений готовят комплект документов для участия в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета. Комплект документов направляется на конкурсную комиссию, образованную при правительстве области. Обязательные условия участия в конкурсном отборе — софинансирование со стороны бюджета муниципального образования — не менее 20% и со стороны населения муниципального образования Нижегородской области — не менее 5%. Формируется перечень победителей конкурсного отбора, реализация которых производится при поддержке областного бюджета.



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