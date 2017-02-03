Открыта горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи

13:24 — 30.01.2017

 Елисавета Торопова


Горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи открылась в Общественной палалте РФ.

— Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле, — рассказала член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.
На местах этот контроль будут осуществлять региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ.
Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 16:45 по московскому времени.

Теги: Общество

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