Открыта горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи

Горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи открылась в Общественной палалте РФ.

— Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле, — рассказала член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

На местах этот контроль будут осуществлять региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ.

Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 16:45 по московскому времени.