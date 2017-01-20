Открыт набор в группу развивающего спецкурса для школьников с инвалидностью

Открыт набор во вторую группу специального развивающего курса «Моя дорога к счастью и успеху» для школьников с инвалидностью(от 8 до 18 лет), а также их родителей. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети представитель организаторов курса Лариса Колчина.

Миссия курса — с одной стороны, помочь школьникам с инвалидностью успешно развиваться, осознанно выбрать будущую профессию и стать успешными людьми; с другой стороны, помочь родителям изменить свое отношение к ситуации инвалидности ребенка, научиться по-новому выстраивать внутрисемейные отношения, способствующие благополучному и гармоничному развитию всех членов семьи.

Тренинги будут проходить по субботам \воскресеньям параллельно для школьников и для родителей (в трех разных аудиториях). Участие бесплатное по результатам отбора, который будет проводиться на основании собеседований с организаторами проекта. Важна мотивированность самого школьника. А также «возможность школьника писать, рисовать, видеть (пусть и в очках), слышать (пусть и с помощью слухового аппарата), понимать речь тренера и общаться с окружающими, возможность одного из родителей школьника участвовать в курсе (пройти тренинги для родителей)» — уточняет Лариса Колчина.

Заявки на участие в курсе принимаются до 28 февраля 2017 года по эл адресу lfomina@kpmg.ru. Справки по телефонам: 7 910 10 22 675, 7 831 436 33 50