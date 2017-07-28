Открылась выставка, посвященная 200-летию переноса ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород

13 сентября 2017 года на Нижегородской ярмарке открылась выставка архивных документов, посвященная 200-летию переноса ярмарки из Макарьева в Нижний Новгород. Выставка будет работать в рамках VI Международного бизнес-саммита.

По словам главного архивиста отдела публикаций Центрального архива Нижегородской области Вячеслава Макарова, на выставке представлена история Нижегородской и Макарьевской ярмарок, начиная с 17 века.





На выставке можно ознакомиться с архивными документами, которые объясняют причины и мотивы переноса ярмарки от стен Макарьевского монастыря в Нижний Новгород, а также рассказывают о жизни и деятельности Нижегородской ярмарки в первые советские годы, о попытках восстановления ярмарки в середине XX века и о современных реалиях.

«Однозначного мнения нет, но как говорят историки, ярмарку планировали перенести еще в начале XIX века. Поводом для переноса стал пожар на Макарьевской ярмарке, в 1816 году, который практически полностью уничтожил Гостиный двор. Но опять же здесь тоже множество версий, например, есть мнение, что пожар был подстроен, - рассказал Вячеслав Макаров. – Место для строительства выбирали тщательно – оценивали и с точки зрения удобства подвоза питьевой воды, и разгрузки кораблей. В итоге было выбрано устья рек Оки и Волги. Строительством ярмарки занимался известный архитектор Августин Бетанкур».

«Мы решили показать все этапы развития ярмарки. Выставка будет интересна не только нижегородцам, но и гостям города, в том числе и зарубежным. На протяжении всего периода существования Нижегородская ярмарка торговала с крупнейшими торговыми домами Европы и Востока. Здесь у нас есть и документы о сотрудничестве и торговле с иранскими и персидскими купцами. Торговали сахаром и восточными сладостями, а также шелком. Кстати, впервые персидские купцы приезжали на ярмарку в 17 веке», - добавил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.



Справка.



Единая централизованная Государственная архивная служба Нижегородской области создана 13 января 1919 года. Комитет по делам архивов Нижегородской области является базовым органом научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа. Архивный фонд Нижегородской области сегодня составляет более семи млн. дел, это больше, чем архивные фонды нескольких регионов России вместе взятых. По данным Росархива, по объему, количеству и качеству собранных документов, находящихся на государственном и муниципальном хранении, Нижегородская область среди субъектов РФ уступает только городу Москве и Санкт-Петербургу. В 2016 году архивные фонды пополнились почти 120 тысяч дел (114% по сравнению с 2015 годом). Общее количество архивных дел превысило 7,2 млн. дел;



Самый древний документ датируется XV веком - «Грамота полоцкого архиепископа Симеона о пожаловании монастырю св. Николы на Лучне недвижимого имения – села на озере Отулове (Тулове) с угодьями». Ориентировочное время написания этого документа - 1415-1436 или 1452-1458 годы. Напомним, Валерий Шанцев стал первым губернатором после Николая Баранова (1897 год), который побывал в архиве как первое лицо региона и познакомился с процессом «документирования» жизни Нижегородской губернии.

