Отец и сын погибли на пожаре в Дзержинске. Предварительно, квартира загорелась из-за неосторожного курения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Пожар в квартире дома по улице Ситнова начался в 3 часа ночи 8 февраля. Огнеборцы эвакуировали 20 жильцов девятиэтажки. Никто не пострадал. А вот 83-летнему пенсионеру и его 52-летнему сыну, жившим в загоревшейся квартире, помочь уже было невозможно. Региональное СУ СКР сообщило, что при осмотре их тел следователи обнаружили телесные повреждения термического характера, видимых признаков насильственной смерти не установлено. Назначены судебно-медицинс кие и пожарно-техничес кая экспертизы.