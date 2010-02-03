Отец и сын погибли на пожаре в Дзержинске

11:56 — 09.02.2017

 Юлия Полякова


Отец и сын погибли на пожаре в Дзержинске. Предварительно, квартира загорелась из-за неосторожного курения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Пожар в квартире дома по улице Ситнова начался в 3 часа ночи 8 февраля. Огнеборцы эвакуировали 20 жильцов девятиэтажки. Никто не пострадал. А вот 83-летнему пенсионеру и его 52-летнему сыну, жившим в загоревшейся квартире, помочь уже было невозможно. Региональное СУ СКР сообщило, что при осмотре их тел следователи обнаружили телесные повреждения термического характера, видимых признаков насильственной смерти не установлено. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Теги: Происшествия

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