От станции Петряевка до Кустовой пустят электрички с 17 апреля. Обсуждается организация движения поездов сообщением «Доскино-Кустовая».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по итогам длительных переговоров минтранспорта Нижегородской области добилось, чтобы во время работ по реконструкции проспекта Молодёжный нижегородцам было максимально комфортно ездить. Расписание - на официальном сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании. Электрички от Петряевки до Кустовой (в районе станции метро «Комсомольская») будут ходить до 1 сентября. По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Николая Мамонова, принятие решения по организации движения электричек маршрутом «Доскино-Кустовая» будет зависеть, в первую очередь, от возможностей инфраструктуры железнодорожного транспорта и наличия подвижного состава.