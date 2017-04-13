От станции Петряевка до Кустовой пустят электрички с 17 апреля

15:07 — 14.04.2017

 Юлия Полякова

От станции Петряевка до Кустовой пустят электрички с 17 апреля

15:07 — 14.04.2017

 Юлия Полякова


От станции Петряевка до Кустовой пустят электрички с 17 апреля. Обсуждается организация движения поездов сообщением «Доскино-Кустовая». 

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по итогам длительных переговоров минтранспорта Нижегородской области добилось, чтобы во время работ по реконструкции проспекта Молодёжный нижегородцам было максимально комфортно ездить. Расписание - на официальном сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании. Электрички от Петряевки до Кустовой (в районе станции метро «Комсомольская») будут ходить до 1 сентября. По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Николая Мамонова, принятие решения по организации движения электричек маршрутом «Доскино-Кустовая» будет зависеть, в первую очередь, от возможностей инфраструктуры железнодорожного транспорта и наличия подвижного состава.

Теги: Транспорт

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