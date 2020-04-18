Организация международного сообщества Нижегородской области создает свою футбольную лигу

Международная футбольная лига, в которую вошли команды компаний-участниц НП «Организация международного сообщества Нижегородской области» (ICANN), стартует в Нижнем Новгороде. Первые матчи состоятся 23 апреля на стадионе «Северный» в Автозаводском районе.

Лига по футболу ICANN объединит девять крупнейших международных организаций Нижнего Новгорода и области с целью популяризации физкультуры и спорта, а также расширения круга бизнес-контактов. В турнире будут представлены команды таких компаний, как «Интеркомп», «Борышев Пластик Рус», Японский центр в Нижнем Новгороде, «Либхерр — Нижний Новгород», «Райффайзенбанк», «Магна Автомотив Рус», «Фольксваген Груп Рус», «РусВинил», «Investors». Состоять они будут из топ-менеджеров и активных сотрудников компаний, увлеченных игрой миллионов.

В круговом турнире эти команды сыграют 23 апреля и поборются за право выхода в полуфинал. Полуфинальные и финальные поединки пройдут через неделю, 29 апреля.