Определён шорт-лист премии «Серебряный Лучник» - Приволжье
Завершилось заочное голосование членов жюри Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье. Проекты, набравшие максимальное количество баллов, вошли в шорт-лист Премии.
Всего на Региональную Премию в этом году было представлено 66 проектов. Жюри оценивали их согласно стандартам: оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, уровень сложностей целей проекта, эффективность проекта, соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.
В результате отбора было определено по 3 лучших проекта в каждой из 9 номинаций: «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Социальные коммуникации», «Благотворительн
Шорт-лист премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье :
1. Корпоративные коммуникации
Демонстрация рекорда скорости мобильной сети – 5 Гбит/с. в рамках V Междуна
родного бизнес-саммита 2016, г. Нижний Новгород
Социальные и культурные проекты в рамках 175-летия Сбербанка, Волго-Вятский банк Сбербанка России, г. Нижний Новгород
«85 лет нижегородской энергосистеме», Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород
2. Маркетинговые коммуникации
«Время танков»: официальный чемпионат Поволжья по World of Tank
s, АО «ЭР – Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»), г. Нижний Новгород
Выставка travel-фотографи
й «Путешествуй по-настоящему», ПАО «МегаФон, г. Нижний Новгород
«Пике вверх ногами: укрепление имиджа бренда «ЛУКОЙЛ» в сегменте В2С в семи регионах», ООО «ЛУКОЙЛ-Волганеф
тепродукт, г. Нижний Новгород
3. Социальные коммуникации
Научный фестиваль о жизни, Вселенной и вообще «42», Парк науки Нижегородского государственного университета «Лобачевский Lab», г. Нижний Новгород
«Снова 28», ООО «ПОПС-НН», г. Нижний Новгород
Университет старшего поколения, Фонд «Стратегия Нижний», г. Нижний Новгород
4. Благотворительно
Социальная акция «Окно в мир», Общественный проект «Ломая барьеры», Республика Башкортостан, г. Уфа
Благотворительна
я акция «Спешите делать добро», Сабина Гаджиева, г. Нижний Новгород
Республиканский конкурс среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана», РОО помощи инвалидам «Жемчужина Татарстана», Республика Татарстан, г. Казань
5. Продвижение государственных, общественных и социальных программ
Школа особых знаний, Пермская краевая Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», Пермский край, г. Пермь
Арт-проект по нанесению граффити на энергообъекты «Нижновэнерго», Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород
Выставка «Цена жизни», Благотворительна
я платформа «ГОРИЗОНТ», г. Нижний Новгород
6. Развитие и продвижение территорий
Посмотри на город. Тур первый: Нижегородский Кремль, ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», г. Нижний Новгород
«I Международная школа бизнеса. Российско-китайс
кий рынок», Частное образовательное учреждение дополнительного профессиональног о образования «Международная Академия Развития Бизнеса», Республика Удмуртия, г. Ижевск
Социальный проект «Открытка из Ижевска», IT-компания ООО «Центр Высоких Технологий», Республика Удмуртия, г. Ижевск
7. Digital-коммуник
«Годный HR. Развитие сообщества для сотрудников предприятия в социальной сети «вКонтакте», ПАО «Мотовилихинские заводы», Пермский край, г. Пермь
Социальная сеть доноров крови - DonorSearch.org, Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч», Республика Татарстан, г. Казань
EdQuest - конструктор образовательных квестов, Арзамасский филиал ННГУ, Нижегородская область, г. Арзамас
8. Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни
Культурно-спорти
вное движение «Зеленый Фитнес», «Зеленый Фитнес», Республика Татарстан, г. Казань
XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом, АНО «Дирекция сортивно-массовы
х мероприятий Ульяновской области», Ульяновская область, г. Ульяновск
Проект «Социальные танцы – танцы для всех», ООО «Студия социальных танцев», г. Нижний Новгород
9. Продвижение культуры и исторического наследия
Возрождение «Парка Победы», Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности», г. Нижний Новгород
«Дворник преображает Ижевск, рисуя картины на снегу», Семен Бухарин, Иван Бухарин, Республика Удмуртия, г. Ижевск
Фестиваль «Всемирный день пельменя», Министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО «Творческая группа «Восемь человек», Республика Удмуртия, г. Ижевск
Авторы проектов, прошедших в шорт-лист, приглашаются на публичную защиту, которая состоится 27 января 2017 в ГЦСИ «Арсенал» (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).
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