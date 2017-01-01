Определён шорт-лист премии «Серебряный Лучник» - Приволжье

Завершилось заочное голосование членов жюри Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье. Проекты, набравшие максимальное количество баллов, вошли в шорт-лист Премии.

Всего на Региональную Премию в этом году было представлено 66 проектов. Жюри оценивали их согласно стандартам: оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, уровень сложностей целей проекта, эффективность проекта, соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.

В результате отбора было определено по 3 лучших проекта в каждой из 9 номинаций: «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Социальные коммуникации», «Благотворительн ость», «Продвижение государственных, общественных и социальных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Digital-коммуни кации», «Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни», «Продвижение культуры и исторического наследия». География отобранных проектов - Нижегородской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия, Пермского края и Республики Татарстан.

Шорт-лист премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье :

1. Корпоративные коммуникации

Демонстрация рекорда скорости мобильной сети – 5 Гбит/с. в рамках V Междуна родного бизнес-саммита 2016, г. Нижний Новгород

Социальные и культурные проекты в рамках 175-летия Сбербанка, Волго-Вятский банк Сбербанка России, г. Нижний Новгород

«85 лет нижегородской энергосистеме», Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород

2. Маркетинговые коммуникации

«Время танков»: официальный чемпионат Поволжья по World of Tank s, АО «ЭР – Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»), г. Нижний Новгород

Выставка travel-фотографи й «Путешествуй по-настоящему», ПАО «МегаФон, г. Нижний Новгород

«Пике вверх ногами: укрепление имиджа бренда «ЛУКОЙЛ» в сегменте В2С в семи регионах», ООО «ЛУКОЙЛ-Волганеф тепродукт, г. Нижний Новгород

3. Социальные коммуникации

Научный фестиваль о жизни, Вселенной и вообще «42», Парк науки Нижегородского государственного университета «Лобачевский Lab», г. Нижний Новгород

«Снова 28», ООО «ПОПС-НН», г. Нижний Новгород

Университет старшего поколения, Фонд «Стратегия Нижний», г. Нижний Новгород

4. Благотворительно сть

Социальная акция «Окно в мир», Общественный проект «Ломая барьеры», Республика Башкортостан, г. Уфа

Благотворительна я акция «Спешите делать добро», Сабина Гаджиева, г. Нижний Новгород

Республиканский конкурс среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана», РОО помощи инвалидам «Жемчужина Татарстана», Республика Татарстан, г. Казань

5. Продвижение государственных, общественных и социальных программ

Школа особых знаний, Пермская краевая Общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», Пермский край, г. Пермь

Арт-проект по нанесению граффити на энергообъекты «Нижновэнерго», Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Нижний Новгород

Выставка «Цена жизни», Благотворительна я платформа «ГОРИЗОНТ», г. Нижний Новгород

6. Развитие и продвижение территорий

Посмотри на город. Тур первый: Нижегородский Кремль, ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», г. Нижний Новгород

«I Международная школа бизнеса. Российско-китайс кий рынок», Частное образовательное учреждение дополнительного профессиональног о образования «Международная Академия Развития Бизнеса», Республика Удмуртия, г. Ижевск

Социальный проект «Открытка из Ижевска», IT-компания ООО «Центр Высоких Технологий», Республика Удмуртия, г. Ижевск

7. Digital-коммуник ации

«Годный HR. Развитие сообщества для сотрудников предприятия в социальной сети «вКонтакте», ПАО «Мотовилихинские заводы», Пермский край, г. Пермь

Социальная сеть доноров крови - DonorSearch.org, Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч», Республика Татарстан, г. Казань

EdQuest - конструктор образовательных квестов, Арзамасский филиал ННГУ, Нижегородская область, г. Арзамас

8. Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни

Культурно-спорти вное движение «Зеленый Фитнес», «Зеленый Фитнес», Республика Татарстан, г. Казань

XXXVI чемпионат мира по хоккею с мячом, АНО «Дирекция сортивно-массовы х мероприятий Ульяновской области», Ульяновская область, г. Ульяновск

Проект «Социальные танцы – танцы для всех», ООО «Студия социальных танцев», г. Нижний Новгород

9. Продвижение культуры и исторического наследия

Возрождение «Парка Победы», Муниципальное автономное учреждение культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности», г. Нижний Новгород

«Дворник преображает Ижевск, рисуя картины на снегу», Семен Бухарин, Иван Бухарин, Республика Удмуртия, г. Ижевск

Фестиваль «Всемирный день пельменя», Министерство национальной политики Удмуртской республики и ООО «Творческая группа «Восемь человек», Республика Удмуртия, г. Ижевск

Авторы проектов, прошедших в шорт-лист, приглашаются на публичную защиту, которая состоится 27 января 2017 в ГЦСИ «Арсенал» (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).