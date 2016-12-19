Оперу «Черевички» покажет накануне Нового года нижегородский театр оперы и балета

В канун Нового года главные партии в ней исполнят: в роли красавицы Оксаны — Лауреат премии «Нижегородская жемчужина» Екатерина Ефремова, влюбленного кузнеца Вакулу сыграет Игорь Леус, хитрая и восхитительная Солоха предстанет в исполнении Ольги Борисовой, образ коварного и неотразимого Беса создаст Лауреат премии «Творческая удача» Владимир Боровиков. Дирижер спектакля — Роман Демидов.

Прекрасная музыка, красивые герои, романтические чувства и искрометный юмор — всё это ждёт зрителей, которые придут 31 декабря в полдень в Нижегородский театр оперы и балета на этот весёлый новогодний спектакль.





В основе оперы, написанной Петром Ильичом Чайковским, лежит знаменитая повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», наполненная настроением самого волшебного зимнего праздника.