Фото предоставлено театром.

Фото предоставлено театром.

Оперу «Черевички» покажет накануне Нового года нижегородский театр оперы и балета

17:21 — 20.12.2016

 Ольга Севрюгина

Комико-фантастическую оперу «Черевички» покажет накануне Нового года нижегородский театр оперы и балета.
В основе оперы, написанной Петром Ильичом Чайковским, лежит знаменитая повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», наполненная настроением самого волшебного зимнего праздника. 
В канун Нового года главные партии в ней исполнят: в роли красавицы Оксаны — Лауреат премии «Нижегородская жемчужина» Екатерина Ефремова, влюбленного кузнеца Вакулу сыграет Игорь Леус, хитрая и восхитительная Солоха предстанет в исполнении Ольги Борисовой, образ коварного и неотразимого Беса создаст Лауреат премии «Творческая удача» Владимир Боровиков. Дирижер спектакля — Роман Демидов. 
Прекрасная музыка, красивые герои, романтические чувства и искрометный юмор — всё это ждёт зрителей, которые придут 31 декабря в полдень в Нижегородский театр оперы и балета на этот весёлый новогодний спектакль.

Теги: Культура

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