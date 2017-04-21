Операцию «Труба» проведут полицейские в Дальнеконстантиновском районе 22 апреля. Водителей проверят на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

Сотрудники ДПС выберут определенный участок дороги, где будут останавливать все автомобили. Каждого водителя проверят на трезвость. При подозрении на употребление алкоголя предложат пройти освидетельствование на алкотестере.

Госавтоинспекция просит водителей отнестись к действиям полицейских с пониманием.