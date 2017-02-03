Операция «Труба» пройдёт сегодня в Нижнем Новгороде

10:04 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Операция «Труба» пройдёт сегодня в Нижнем Новгороде. Водителей проверят на алкоголь. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции городского Управления МВД. 

Операцию наряды инспекторов ДПС проведут методом сплошных проверок в одном из определённых мест, которое в полиции не называют. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к действиям инспекторов и напоминает о необходимости выполнять их законные требования.

Теги: Транспорт

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