Операция «Труба» пройдёт сегодня в Нижнем Новгороде. Водителей проверят на алкоголь. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции городского Управления МВД.

Операцию наряды инспекторов ДПС проведут методом сплошных проверок в одном из определённых мест, которое в полиции не называют. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к действиям инспекторов и напоминает о необходимости выполнять их законные требования.