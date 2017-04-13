Операция «Дети России - 2017» стартует в Нижегородской области 17 апреля. Готовятся антинаркотические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на Управление по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД.

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции пройдут проверки подростков и семей, состоящих на учёте в системе профилактики, рейды в местах массового скопления несовершеннолетних, в развлекательных учреждениях. В школах проведут беседы о наркоугрозе с учениками и их родителями. О наркопреступлениях нижегородцев просят незамедлительно сообщать в полицию. Операция продлится до 26 апреля.