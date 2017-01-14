ОНФ запускает всероссийский проект «Комфортная городская среда»

Общероссийский народный фронт запускает всероссийский проект «Комфортная городская среда».

Как рассказали эксперты Народного фронта, идея проекта появилась по итогам послания Федеральному собранию, в котором президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей при благоустройстве городов и сел и предложил активистам ОНФ активно подключиться к этой работе, организовав эффективный контроль за данным процессом.

В Народный фронт постоянно поступают обращения граждан, которые жалуются на плохое освещение, нехватку зеленых насаждений, отсутствие детских и спортивных площадок, а также подъездных путей. Жители утверждают, что при благоустройстве придомовой и городской территории их мнение органами власти не учитывается. Однако, по словам экспертов Народного фронта, зачастую сами граждане не знают о своих правах.

Проект «Комфортная городская среда» будет состоять из двух блоков: первый касается благоустройства придомовых территорий, второй направлен на создание городских зон отдыха, комфортных для граждан.

Блок благоустройства придомовых территорий будет направлен на вовлечение людей в принятие решений. В его рамках, помимо прочего, планируется упрощение процедуры оформления придомовой земельной территории. Также будет создан онлайн-каталог лучших практик благоустройства дворов и методические пособия, в которых будут представлены механизмы решения часто встречаемых проблем в сфере благоустройства.

В ходе благоустройства городской среды планируется усовершенствоват ь процедуру общественных слушаний, создать систему обучения граждан, определить наиболее успешные практики взаимодействия граждан и муниципалитетов, проводить конкурсы на лучшие проекты и в целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратную связь. Сами запросы и пожелания граждан будут выявлены через анкетирование и мониторинги.

Первый цикл опросов граждан будет запущен уже в январе.