ОНФ запускает всероссийский проект «Комфортная городская среда»
Общероссийский народный фронт запускает всероссийский проект «Комфортная городская среда».
Как рассказали эксперты Народного фронта, идея проекта появилась по итогам послания Федеральному собранию, в котором президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей при благоустройстве городов и сел и предложил активистам ОНФ активно подключиться к этой работе, организовав эффективный контроль за данным процессом.
В Народный фронт постоянно поступают обращения граждан, которые жалуются на плохое освещение, нехватку зеленых насаждений, отсутствие детских и спортивных площадок, а также подъездных путей. Жители утверждают, что при благоустройстве придомовой и городской территории их мнение органами власти не учитывается. Однако, по словам экспертов Народного фронта, зачастую сами граждане не знают о своих правах.
Проект «Комфортная городская среда» будет состоять из двух блоков: первый касается благоустройства придомовых территорий, второй направлен на создание городских зон отдыха, комфортных для граждан.
Блок благоустройства придомовых территорий будет направлен на вовлечение людей в принятие решений. В его рамках, помимо прочего, планируется упрощение процедуры оформления придомовой земельной территории. Также будет создан онлайн-каталог лучших практик благоустройства дворов и методические пособия, в которых будут представлены механизмы решения часто встречаемых проблем в сфере благоустройства.
В ходе благоустройства городской среды планируется усовершенствоват
Первый цикл опросов граждан будет запущен уже в январе.
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