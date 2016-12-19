ОНФ составит в 2017 году новый Дорожный рейтинг городов

15:40 — 21.12.2016

 Александр Шальнов


Активисты проекта ОНФ «Оценим качество дорог!» планируют до сентября 2017 года посетить с дорожными проверками 84 региона и обновить Дорожный рейтинг городов.

Активисты проверят качество объектов улично-дорожной сети и гарантийных дорог, отдельное внимание будет уделено дорогам, ремонтируемым в рамках федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Наш двор», а также на средства от работы системы «Платон». 

В декабре 2016 года эксперты проинспектируют Крымский полуостров, в январе—марте планируется посетить Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в апреле—июне — Центр, Северо-Запад и Поволжье, июль—сентябрь — Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа.

По результатам проверок активисты обновят Дорожный рейтинг ОНФ, который был создан активистами проекта на основе результатов дорожных мониторингов, проводимых с 2015 года. За это время были проинспектированы дороги в 130 городах 82 регионов страны, тщательно изучено состояние более 1 тысячи дорожных объектов, находящихся на гарантийном обслуживании.

В качестве определяющих критериев Дорожного рейтинга выступили общее состояние улично-дорожной сети, состояние гарантийных дорог и эффективность работы. На эффективность работы влияют такие параметры, как качество дорожного покрытия гарантийных участков, стоимость квадратного метра ремонта дороги и гарантийный срок, который устанавливается на эти участки.

За время работы проекта было обнаружено множество дефектов покрытия на дорогах, отремонтированных в 2011—2016 гг., что позволяет говорить о неэффективности принимаемых местными органами власти мер по привлечению подрядчиков к выполнению своих гарантийных обязательств. По итогам инспекций было направлено почти 200 официальных запросов: в администрации муниципальных образований, главам регионов, прокуратуры субъектов, Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел РФ, управления ГИБДД субъектов и другие официальные структуры.

«Можно говорить, что около половины всех выявленных нами дефектов устраняются. Правда, не всегда качественно и не всегда по гарантии», — отметил руководитель проекта ОНФ «Оценим качество дорог!», депутат Госдумы Александр Васильев. Он добавил, что в своих ответах администрации городов сообщают о привлечении подрядчиков, выполнявших ремонт дорог, к устранению выявленных инспекцией дефектов дорожного покрытия. Всего за время работы проекта поступило 183 ответа из 63 городов 41 региона.

Теги: Транспорт

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