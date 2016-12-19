ОНФ составит в 2017 году новый Дорожный рейтинг городов
Активисты проекта ОНФ «Оценим качество дорог!» планируют до сентября 2017 года посетить с дорожными проверками 84 региона и обновить Дорожный рейтинг городов.
Активисты проверят качество объектов улично-дорожной сети и гарантийных дорог, отдельное внимание будет уделено дорогам, ремонтируемым в рамках федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Наш двор», а также на средства от работы системы «Платон».
В декабре 2016 года эксперты проинспектируют Крымский полуостров, в январе—марте планируется посетить Южный и Северо-Кавказски
По результатам проверок активисты обновят Дорожный рейтинг ОНФ, который был создан активистами проекта на основе результатов дорожных мониторингов, проводимых с 2015 года. За это время были проинспектирован
В качестве определяющих критериев Дорожного рейтинга выступили общее состояние улично-дорожной сети, состояние гарантийных дорог и эффективность работы. На эффективность работы влияют такие параметры, как качество дорожного покрытия гарантийных участков, стоимость квадратного метра ремонта дороги и гарантийный срок, который устанавливается на эти участки.
За время работы проекта было обнаружено множество дефектов покрытия на дорогах, отремонтированны
«Можно говорить, что около половины всех выявленных нами дефектов устраняются. Правда, не всегда качественно и не всегда по гарантии», — отметил руководитель проекта ОНФ «Оценим качество дорог!», депутат Госдумы Александр Васильев. Он добавил, что в своих ответах администрации городов сообщают о привлечении подрядчиков, выполнявших ремонт дорог, к устранению выявленных инспекцией дефектов дорожного покрытия. Всего за время работы проекта поступило 183 ответа из 63 городов 41 региона.
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