ОНФ считают необходимым усилить контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах
Проект регионального отделения Народного фронта «Газовому оборудованию в МКД – особый технический контроль!» станет одним из основных в предстоящем году. Об этом было объявлено на заседании региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни».
Руководитель региональной рабочей Борис Караганов отметил, что отсутствие контроля за газовым оборудованием в многоквартирных домах (МКД) нередко приводит к трагическим последствиям
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С 2003 г. надзор за техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования вышел из-под контроля Ростехнадзора. После этого затраты на техобслуживание газового оборудования были исключены из тарифа на газ и переведены в категорию услуг, оказываемых по договору. Сейчас ответственность за состояние оборудования несут собственники квартир, а за газовое оборудование в местах общего пользования – управляющие компании.
«На практике лишь треть собственников квартир заключают договоры обслуживания внутриквартирного газового оборудования со специализированными газовыми организациями, хотя они и обязаны это делать. В итоге газовое оборудование никто не контролирует. Некоторые сами переносят его, закрывают газовые колонки шкафами, используют для подключения несертифицированные шланги, не проверяют состояние дымоходов и вентиляционных каналов. В результате происходят отравления и даже взрывы бытового газа», – сказал Караганов.
Активисты ОНФ также отметили необходимость решения проблемы контроля за состоянием дымоходов и вентиляции. Жители часто не пускают в квартиры представителей специализированных организаций для проверки. В некоторых муниципальных образованиях региона проверено 20-30% от общего числа дымоходов в многоквартирных домах, что увеличивает риск отравления продуктами горения.
В феврале 2017 г. членами региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» будет организован круглый стол с участием всех заинтересованных сторон, в рамках которого будут разработаны предложения по усилению контроля за газовым оборудованием в многоквартирных домах.
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