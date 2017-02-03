ОНФ призывает нижегородских депутатов не откладывать принятие поправок по безбарьерной среде
Представители Общероссийского народного фронта выразили недоумение по поводу решения депутатов законодательного собрания Нижегородской области, отложивших рассмотрение поправок, касающихся обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к торговым объектам. Эксперты ОНФ призвали не откладывать принятие такого важного решения.
Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по развитию предпринимательства, торговли и туризма отложил рассмотрение поправок в первом чтении в региональные законы, касающихся обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к торговым объектам со ссылкой на то, что указанные поправки вынуждают предпринимателей нести дополнительные расходы, а также, что из текста поправок не ясно, будут ли обязаны владельцы уже существующих торговых объектов достраивать их с тем, чтобы обеспечить доступ инвалидов.
Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что установление на региональном уровне обязанности организаций торговли по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов позволит обеспечить равный доступ инвалидов и граждан без ограничения потребностей к торговым точкам, и в общем позволит улучшить условия для комфортной жизни инвалидов в городской среде. Это будет способствовать качественной реализации государственной программы «Доступная среда», принятой в 2015 году.
Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Нижегородской области, проректор Нижегородской государственной медицинской академии Соломон Апоян считает, что региональное законодательство должно быть как можно скорее приведено в соответствие с федеральным в вопросе создания безбарьерной среды для инвалидов. «Работа по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным должна быть проведена согласно поручениям президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Если у некоторых чиновников есть вопросы по поводу принятия законопроектов, связанных с формированием безбарьерной среды для инвалидов, нижегородское отделение ОНФ может предоставить депутатам необходимую экспертную помощь – для этого у нас имеется достаточное число специалистов. Нельзя откладывать проекты законов, направленных на облегчение жизни людей с инвалидностью», - заключил Апоян.
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