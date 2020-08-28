«Она была символом безупречного вкуса, уникального дарования, мастерства и самобытности»

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Людмилы Георгиевны Рюминой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков. Исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина скончалась на 69 году жизни.



Как отметил Роман Скудняков, Валерий Шанцев был хорошо знаком с Людмилой Георгиевной, и известие о её безвременном уходе стало для губернатора «огромным потрясением».- Она удивляла своей душевной щедростью и добротой. Необычайно талантливая и мудрая, символ безупречного вкуса, уникального дарования, яркого мастерства и самобытности, обладательница многогранного таланта, прекрасного голоса, неиссякаемый источник неординарных идей, Людмила Георгиевна навсегда останется в нашей памяти, - процитировал Валерия Шанцева его пресс-секретарь.Справка.Исполнительница русских народных песен Людмила Георгиевна Рюмина родилась 28 августа 1949 года в городе Воронеже. Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка РСФСР. Основатель и бессменный руководитель Московского государственного ансамбля «Русы».