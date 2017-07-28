«Он оказался настоящим сыном своего Отечества»



В школе №58 Автозаводского района Нижнего Новгорода открыли памятную доску Сергею Молянову. Он погиб 15 декабря 2016 года при исполнении воинского долга.

В мероприятии приняли участие военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков, начальник отдела военного комиссариата Нижегородской области в Автозаводском районе Наиль Исмятуллин, начальник управления общего образования администрации Автозаводского района Наталья Кулагина, родители Сергея Молянова, его сослуживцы, педагоги и учащиеся образовательной организации.- Конституция России, предоставляя нам много прав и свобод, не отменяет обязательств, и важнейшее из них - защита Родины. В этом смысле Сергей Молянов оказался настоящим сыном своего Отечества, до конца исполнив воинский долг, - отметила Наталья Кулагина.Директор школы №58 Елена Деньгина рассказала, что Сергей Молянов был уверенным и смелым.- Он ушел из школы после девятого класса, приняв это решение самостоятельно. В этом был весь он - уверенный в своих силах, отвечающий за свои действия и их последствия. Эти качества Сережа сохранил до последних секунд своей жизни. Низкий поклон ему и его родителям, воспитавшим такого сына, - рассказала директор школы №58 Елена Деньгина.Сергей Молянов родился 30 июня 1991 года. С 1998 по 2007 год он обучался в средней школе №58. В 2007 году поступил в профессиональное училище №4, в 2010 году был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Служил в воинской части № 54096 в поселке Мулино, обучался в Санкт-Петербурге в школе снайперов. Сергей Молянов погиб при исполнении воинского долга в Сирии. Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2017 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он посмертно награжден орденом Мужества.