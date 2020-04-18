«Олимпиец» с победы стартовал в весенней части первенства ПФЛ

«Олимпиец» с победы стартовал в весенней части первенства Профессиональной футбольной лиги. 2:0 — с таким счётом он обыграл в Нижнем Новгороде «Ладу-Тольятти».

В первом тайме счёт так и не был открыт, а во втором хозяева забили на 64-й и 67-й минутах. Отличились Тимур Аюпов и Михаил Сорочкин. В то же время «Зенит-Ижевск» — конкурент «Олимпийца» в зоне «Урал-Приволжье» — потерял два очка в домашнем матче с «КамАЗом» из Набережных Челнов (0:0). Игра прошла в Казани из-за неудовлетворительного состояния поля на ижевском стадионе.

Таким образом, нижегородцы сократили отставание от футболистов из Удмуртии — 36 и 38 очков соответственно (второе и первое места). Обе команды провели по 17 матчей, осталось сыграть по семь. 24 апреля «Олимпиец» встретится на чужом поле с «Челябинском», у которого 29 очков после 16 игр и третья позиция в турнирной таблице.