Олимпиада профмастерства «Промышленная экология и биотехнологии» пройдёт в Нижегородской области

18 апреля 2017 года на базе Дзержинского техникума бизнеса и технологий пройдёт областная олимпиада профессионального мастерства по специальности «Промышленная экология и биотехнологии». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По информации регионального министерства образования, областные олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования будут проходить по всему региону до 28 апреля 2017 года. Так, 20 апреля в Выксунском металлургическом колледже им. А. Козерадского пройдёт олимпиада по направлению«Машиностроение» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», в Нижегородском колледже малого бизнеса – по направлениям «Сервис и туризм», «Парикмахерское искусство» и «Гостиничный сервис», в Нижегородском индустриальном колледже по направлению«История и археология», в Дзержинском педагогическом колледже по специальности «Физическая культура».

Олимпиады направлены на выявление наиболее одарённых и талантливых студентов и повышениекачества профессиональной подготовки. Состязания второй год подряд проводятся "в новом формате" с применением передовых образовательных технологий, диктующих новые подходы как к содержанию, так и к механизму проведения каждого этапа олимпиад.