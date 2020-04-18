Олимпиада по информатике пройдёт в Арзамасе 20 апреля

11:32 — 19.04.2017

 Полина Кульбякина

Олимпиада по информатике пройдёт в Арзамасе 20 апреля

11:32 — 19.04.2017

 Полина Кульбякина


20 апреля на базе Арзамасского филиала ННГУ им Лобачевского пройдёт областная олимпиада по информатике среди студентов средних профессиональных учреждений. В ней примут участие более 60 студентов из 7 образовательных учреждений Нижегородской области.

В состав оргкомитета олимпиады вошли кандидаты и доктора наук – представители Арзамасского филиала НГТУ им. Алексеева, а также местного представительства компании «ТЕКОМ».

Теги: Общество

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