Ольга Томина и Александр Скульский получили ордена «За гражданскую доблесть и честь» 08:35 — 23.06.2017 Ольга Севрюгина

Высшими наградами Нижегородской области – орденами «За гражданскую доблесть и честь» III степени - награждены художественный руководитель-директор Нижегородской филармонии Ольга Томина и главный дирижёр симфонического оркестра Александр Скульский.



«Сейчас, - отметил Александр Скульский, - у нас у всех в оркестре время наград – каждый музыкант получил новый инструмент, а некоторые и не один, а несколько самых лучших инструментов, какие только производятся в мире. У нас 8 новых контрабасов, у нас новый рояль, новая челеста. В скором времени прибудут все новые ударные инструменты. И этот орден, который я получил сейчас, это орден – не за размахивание руками, а за ту деятельность, которую мы до сегодняшнего дня вели и, я надеюсь, будем вести и в дальнейшем».



«Этот уникальный нижегородский орден нам особенно дорог, потому что вся наша деятельность, деятельность филармонии и оркестра обращена к землякам-нижегородцам. Мы работаем для вас и ради вас - проводим более 1300 концертов в год во всех районах города и области. Поэтому награда Нижегородской области – выше и дороже всех остальных. На протяжении многих последних лет деятели культуры в нашем городе чувствуют поддержку Губернатора и Правительства. Это вызывает у нас ответное чувство благодарности и огромное желание делать всё для дальнейшего усиления уже устойчивой международной репутации Нижнего Новгорода как одной из самых крупных культурных столиц России», - отметила Ольга Томина.

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