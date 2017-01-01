Ольга Кормухина напишет песню на стихи молодой арзамасской поэтессы Надежды Князевой
Ольга Кормухина напишет песню на стихи молодой арзамасской поэтессы Надежды Князевой . Такой неожиданный подарок получила жительница Арзамаса, после того как уступила победу в литературном фестивале «Русские рифмы».
В финал этого конкурса прошёл 31 писатель: 15 прозаиков и 16 поэтов. Но настоящая битва разразилась за звание лучшего в номинации «Какая ночь, как воздух чист», где жури не зная кому отдать предпочтение – поэту из Рязани или представительнице Нижегородской земли, предложило прочесть два дополнительных стихотворения. Победу присудили Александру Логунову, а Надежде Князевой достались симпатии зрителей и члена жюри - известной певицы Кормухиной. Не исключено, что вскоре мы услышим композиции на стихи арзамасской поэтессы.
Теги:
Губерния
Материалы по теме:
24.01.2017
Это уже третья спортивная площадка в городе Кстово, установленная по инициативе общественного движения «Город для горожан».
23.01.2017
Оргкомитет конкурса оценил использование инновационных методов воспитания.
23.01.2017
Каждому пришедшему в валенках организаторы фестиваля гарантируют приз.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.