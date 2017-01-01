Ольга Кормухина напишет песню на стихи молодой арзамасской поэтессы Надежды Князевой

10:25 — 24.01.2017

 Светлана Дурнева


Ольга Кормухина напишет песню на стихи молодой арзамасской поэтессы Надежды Князевой . Такой неожиданный подарок получила жительница Арзамаса, после того как уступила победу в литературном фестивале «Русские рифмы».

В финал этого конкурса прошёл 31 писатель: 15 прозаиков и 16 поэтов. Но настоящая битва разразилась за звание лучшего в номинации «Какая ночь, как воздух чист», где жури не зная кому отдать предпочтение – поэту из Рязани или представительнице Нижегородской земли, предложило прочесть два дополнительных стихотворения. Победу присудили Александру Логунову, а Надежде Князевой достались симпатии зрителей и члена жюри - известной певицы Кормухиной. Не исключено, что вскоре мы услышим композиции на стихи арзамасской поэтессы.

Теги: Губерния

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