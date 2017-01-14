Олег Лавричев переизбран на пост президента областной спортивной федерации фехтования

На пост президента областной спортивной федерации фехтования переизбран Олег Лавричев. Федерацию он возглавляет с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроитель ного завода, генеральным директором которого является Лавричев.

На отчётно-выборной конференции федерации его кандидатуру поддержали единогласно. За последние годы Арзамас стал центром проведения турниров по фехтованию. Осенью прошлого года там прошли Первенство России среди мальчиков и девочек до 15 лет и Кубок России. В этом году пройдёт чемпионат России.

В Нижегородской области фехтованием занимаются 890 спортсменов под руководством 22 тренеров. Пятеро нижегородских фехтовальщиков в составе сборной России.