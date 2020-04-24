Около 700 решений о направлении на службу принято в регионе с начала весеннего призыва. Самые активные - Дальнеконстантиновский, Гагинский районы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

а заседании областной призывной комиссии под председательством заместителя губернатора Романа Антонова в числе районов, где самые активные призывники и работники военкоматов, были названы также Лукояновский и Городец. Всего до 15 июля на военную службу будет призвано около 3000 нижегородцев, в том числе в Президентский и Семёновский полки.