Около 700 решений о направлении на службу принято в регионе с начала весеннего призыва

10:41 — 25.04.2017

 Юлия Полякова

Около 700 решений о направлении на службу принято в регионе с начала весеннего призыва

10:41 — 25.04.2017

 Юлия Полякова


Около 700 решений о направлении на службу принято в регионе с начала весеннего призыва. Самые активные - Дальнеконстантиновский, Гагинский районы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. 

а заседании областной призывной комиссии под председательством заместителя губернатора Романа Антонова в числе районов, где самые активные призывники и работники военкоматов, были названы также Лукояновский и Городец. Всего до 15 июля на военную службу будет призвано около 3000 нижегородцев, в том числе в Президентский и Семёновский полки.

Теги: Общество

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