Сегодня, 26 июня, в 11:30 в Нижегородском кремле глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вручит золотые медали выпускникам 2017 года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Золотыми медалистами в этом году стали около шестисот ребят. Большинство из них — выпускники лицеев №40, №28, №82, №38 и гимназии №67. В целом же школу в этом году окончили 5 514 человек.

Помимо медалистов, в ходе торжественной церемонии будут отмечены выпускники, достойно защитившие честь Нижнего Новгорода на всероссийских олимпиадах.